Amerikaanse astronaut terug na bijna 1 jaar in de ruimte

De Amerikaanse astronaut Mark Vande Hei heeft 355 dagen in de ruimte gewoond, maar vandaag komt hij terug naar aarde. Nooit eerder zat een Amerikaanse astronaut zo lang in een ruimtestation.

Toch heeft hij niet het record van de langste ruimtereis ooit. Dat record staat op de naam van de Russische astronaut Valeri Poljakov. Hij zat 437 dagen in het Russische ruimtestation Mir.

Zwaartekracht

Volgens sommige ruimte-deskundigen is het niet gezond om zo lang in de ruimte te zijn. Omdat er in de ruimte geen zwaartekracht is, ben je gewichtloos. Dat is slecht voor de botten. Ook kunnen astronauten last krijgen van hun huid of heimwee krijgen.

Vande Hei en twee Russische astronauten landen waarschijnlijk vanmiddag op aarde.