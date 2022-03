Lente? Het gaat juist sneeuwen! (en dat is geen 1 april)

Door al het lekkere weer zit je misschien al helemaal in de lentesfeer. Toch kun je je winterjas nog niet opruimen: donderdag en vrijdag kan het gaan sneeuwen!

Vannacht wordt het behoorlijk koud. Op veel plekken gaat het regenen en op sommige plekken komt er al wat natte sneeuw naar beneden. Donderdag kan er overdag ook af en toe natte sneeuw vallen.

Sneeuwpop

In de nacht van donderdag op vrijdag is de kans op sneeuw nog wat groter. En die sneeuw kan ook een paar uur blijven liggen. Volgens weerman Peter Kuipers Munneke is er op veel plekken zelfs genoeg sneeuw voor een sneeuwpop!