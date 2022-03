Oproep: Wat wil jij weten van actrice en zangeres Bente Fokkens?

Actrice en Zangeres Bente Fokkens ken je misschien van de drie films en de serie Misfit. Daar speelt ze sinds 2017 de rol van Magenta. In 2014 begon Bente met acteren en kreeg ze de hoofdrol in Loenatik, te gek.

Zangeres

Bente is 21 jaar en komt uit Muiden, in Noord-Holland. In 2012 zong ze voor het eerst voor een groot publiek toen ze meedeed aan The Voice Kids. Ze speelt ook gitaar en schrijft zelf haar nummers.

Binnenkort gaan we bij haar langs met jullie vragen. Wat wil jij van haar weten?