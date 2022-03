Kat Stepan haalt 9000 euro op voor Oekraïne

Kat Stepan heeft samen met zijn baasje meer dan 9000 euro opgehaald om dieren in Oekraïne te helpen. De kat is een echte online beroemdheid en heeft op TikTok en Instagram meer dan een miljoen volgers.

Bijna een maand geleden vluchtte kat Stepan met zijn baasje uit Oekraïne. Ze gingen samen de grens met Polen over en zijn uiteindelijk naar Frankrijk gereisd. Het baasje van Stepan vertelde op social media over de reis.

Geld doneren

Via Instagram vroeg de kat (of eigenlijk zijn baasje) of mensen geld willen geven. En dat hebben dus veel mensen gedaan. Het geld gaat naar dierentuinen en dierenorganisaties in Oekraïne die het door de oorlog moeilijk hebben.