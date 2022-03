Podcast: Krijgen YouTubers spullen voor hun video's gratis?

Een pakketje uitpakken waarin nieuwe kleding zit, het nieuwste speelgoed testen, of een game spelen die pas nét uit is. Je hebt er vast wel eens filmpjes van voorbij zien komen. YouTubers of Instagrammers laten online allerlei spullen zien en vertellen daar dan wat over.

Maar waarom doen ze dat eigenlijk? Hebben ze die spullen gekocht? En is wat ze er over zeggen wel wat ze er echt van vinden? Bart en Malou zochten het uit in de nieuwe Jeugdjournaal-podcast!