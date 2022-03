Gezocht: de vrolijke mandarijn!

Waar is de vrolijke mandarijn? Hij hoorde bij een muurschildering in Utrecht, maar nu is 'ie kwijt. Dat zit zo: Kunstenaar JanIsdeMan maakte een paar weken geleden een muurschildering boven een supermarkt in Utrecht. Een kleurrijke tekening met veel fruit en ander eten.

zure pruim

Toch vond niet iedereen de muurschildering leuk. Sommige buurtbewoners klaagden erover. Ze vonden hem té kleurrijk. Dus moest Jan 'm aanpassen. De gele tros bananen werd een witte koffiemok en de vrolijk lachende mandarijn werd vervangen door een zuur kijkende paarse pruim.