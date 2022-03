Facebook gaat voorlopig toch geen datacenter bouwen in Nederland

Er komt voorlopig toch geen groot datacenter bij Zeewolde. De baas van Facebook, Instagram en WhatsApp is het bedrijf Meta en dat heeft besloten om het nog maar even niet te gaan bouwen. Er zijn veel mensen in Zeewolde tegen de bouw van het datacenter. Ook sommige kinderen in groep 8 van basisschool de Toermalijn zijn blij dat het nu niet doorgaat.

Het neemt wel heel veel plek in beslag. Zeewolde is niet zo groot. Mylo

Er is al langere tijd gedoe over het nieuwe datacenter.

Een datacenter is een gebouw waarin een heleboel servers staan. Dat zijn computers waarop gegevens opgeslagen worden: foto's en berichten die wij met z'n allen op Facebook of Instagram plaatsen dus. Dat is nodig om de foto's, video's en berichten te kunnen zien als je Facebook, Instagram of WhatsApp gebruikt. De baas van Facebook, Instagram en WhatsApp, het bedrijf Meta, wilde zo'n datacenter bouwen in een weiland bij de plaats Zeewolde. Het gebied is zo groot als 245 voetbalvelden.