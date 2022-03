Jelte (18) is een van de jongste gemeenteraadsleden van Nederland

Gemeenteraadsleden hebben een belangrijke taak. De raad bepaalt waar het geld in een gemeente aan uitgegeven wordt. Bijvoorbeeld aan nieuwe speeltuinen of aan acties voor een schonere buurt.

Honderden Nederlanders beginnen vandaag met een nieuwe baan: ze komen in de gemeenteraad. Eén van die mensen is Jelte van 18. Hij komt in de gemeenteraad van zijn woonplaats Rheden. Hij is een van de jongste gemeenteraadsleden van Nederland.

Jelte vindt het best spannend dat hij de raad ingaat.

Bij de verkiezingen stemden veel mensen op een vrouw. Daarmee willen ze laten zien dat het belangrijk is dat ook vrouwen in de gemeenteraad komen. Vroeger zaten er namelijk juist vaak veel mannen in de raad.

Volgens Jelte moet er ook meer jonge mensen in de raad komen. In de video hierboven vertelt hij waarom dat volgens hem zo belangrijk is.