Nieuwswekker: Natte sneeuw + Toespraak Zelensky

Goedemorgen! We zijn over de helft van de schoolweek maar aan het begin van weer een verse Nieuwswekker. Check hieronder wat er vannacht gebeurde terwijl je sliep en wat je vandaag in het nieuws gaat tegenkomen. Maar eerst... Het weer Lente? Nou, nee. Het wordt een koude dag met rond de 4 graden. Er valt soms zelfs natte sneeuw.

Dit heb je misschien gemist: - In Zwolle zijn twee mannen doodgeschoten in een McDonald's restaurant. Het gebeurde gisteren rond 18.00 uur. De politie is nog op zoek naar de dader of daders. De McDonalds' is afgezet en de politie doet onderzoek. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben van de schietpartij, de politie bellen. - Ruud van Nistelrooij wordt de nieuwe coach van PSV. Hij volgt de Duitse trainer Roger Schmidt op. Van Nistelrooij was vroeger zelf profvoetballer. Hij speelde onder meer bij Manchester United en in het Nederlands elftal. De afgelopen jaren was hij al trainer van de jeugd van PSV. Hij zegt dat hij veel zin heeft in z'n nieuwe baan.

๐š ๐šŠ๐š— ๐šƒฬท๐š‘ฬท๐šŽฬท ๐™พ๐šž๐š› ๐™ผ๐šŠ๐š—. ๐‘๐ฎ๐ฎ๐ ๐ฏ๐š๐ง ๐๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ฅ๐ซ๐จ๐จ๐ข๐ฃ ๐Ÿ”ดโšช Our new head coach, starting next season.

- Een record voor de voetbalsters van FC Barcelona en Real Madrid. Zij speelden gisteren tegen elkaar in het stadion van Barcelona. Maar liefst 91.553 mensen kochten een kaartje voor de wedstrijd en daarmee was het stadion helemaal uitverkocht. Nog nooit keken zoveel toeschouwers naar een wedstrijd van vrouwen. Veel mensen zien dat als een belangrijke stap voor het vrouwenvoetbal. Wat vind jij: is vrouwenvoetbal net zo belangrijk als mannenvoetbal?

Dit gaat er vandaag gebeuren: - De Oekraรฏense president Volodymyr Zelensky spreekt vandaag de Nederlandse politici toe in de Tweede Kamer. Hij is daar niet aanwezig maar praat via een videoverbinding. De Oekraรฏense president gaat vertellen over de oorlog en wat er in zijn land gebeurt. In de video hieronder zie je meer over Volodymyr Zelensky.

- Als je naar buiten kijkt heb je misschien al sneeuw gezien! Nou, vanmiddag gaat het nog veel meer sneeuwen. In heel Nederland is het daarom code geel, behalve in de provincie Limburg.

En dan nog even dit: In de Arabische versie van Sesamstraat zit een nieuw personage: Amira van 8. Ze houdt van basketbal en wetenschap en ze zit in een rolstoel. Kinderen met een beperking uit Nederland vinden het fijn dat er een ook personage is zoals zij.