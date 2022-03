Schietpartij in McDonald's restaurant in Zwolle

In Zwolle zijn woensdagavond twee mannen doodgeschoten in een McDonald's restaurant. Het gebeurde rond 18.00 's avonds. De mannen van 57 en 62 jaar waren in het restaurant aan het eten toen iemand opeens op ze schoot.

Omdat het etenstijd was, was het behoorlijk druk in het restaurant en waren er ook kinderen. Bezoekers van de McDonald's renden in paniek naar buiten.

Onderzoek

De politie is nog op zoek naar de dader. De McDonalds' is afgezet en de politie doet binnen en buiten het gebouw onderzoek. Ook bekijken ze de beelden van de beveiligingscamera's.

De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben van de schietpartij, de politie bellen. Mensen die erbij waren, kunnen met iemand praten over wat ze hebben meegemaakt.