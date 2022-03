Record: 91.553 toeschouwers bij vrouwenvoetbal-wedstrijd

Een record voor de voetbalsters van FC Barcelona en Real Madrid. Zij speelden gisteren tegen elkaar. Maar liefst 91.553 mensen kochten een kaartje voor de wedstrijd. Nooit eerder zaten er zoveel fans in het stadion bij een vrouwenwedstrijd.

De voetbalsters speelden in Camp Nou, het stadion van FC Barcelona. Dat is het grootste voetbalstadion van Europa. Het stadion was helemaal uitverkocht. Het werd uiteindelijk een feestje voor het thuispubliek: FC Barcelona won met 5-2.

Het vorige record qua toeschouwers was voor de WK-finale tussen China en de Verenigde Staten in 1999.

Belangrijke stap

Veel mensen zien de wedstrijd als een belangrijke stap voor het vrouwenvoetbal. Wat vind jij: is vrouwenvoetbal net zo belangrijk als mannenvoetbal?