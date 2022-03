Druk op de weg én mooie plaatjes door sneeuw

Als je vanmorgen naar buiten keek, heb je misschien al sneeuw gezien. Vooral in het oosten en in het midden van Nederland kwamen er flinke vlokken naar beneden.

Koeien in Loenen staan in de sneeuw 4 van 4

Door de sneeuw was het drukker op de weg dan normaal. Dat komt doordat veel mensen voorzichtig zijn en langzamer rijden.

Sneeuw in de lente lijkt misschien gek. Toch komt dit best vaak voor. Volgens weerman Peter gaat het vanavond en vannacht nog meer sneeuwen. Goed nieuws dus, als je vrijdag nog even met sneeuw wilt spelen.