President Zelensky praat met Tweede Kamer

President Zelensky van Oekraïne heeft via een videoverbinding gepraat met politici in de Tweede Kamer. Hij zei in de toespraak dat hij vindt dat Nederland niet meer moet handelen met Rusland. Ook wil hij dat Nederland meer wapens geeft aan Oekraïne.

Zelensky vindt het ook niet kunnen dat Nederland nog steeds gas koopt van Rusland. Daardoor verdient Rusland veel geld en dat geld gebruikt het land ook om oorlog te voeren, zegt Zelensky.

President Rutte en ministers Ollongren en Hoekstra keken mee met de speech. Na zijn toespraak kreeg Zelensky een groot applaus.

Ook voor andere landen

Zelensky heeft de afgelopen tijd nog veel meer toespraken gegeven. Onder andere voor de regeringen van Australië, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten.

Eerder maakten we deze video over president Zelensky. Hij was vroeger komiek en speelde toen zelfs president. In 2019 werd hij het ook in het echt: