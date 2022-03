Volgend seizoen ook Formule 1-race in Las Vegas

Racefans opgelet: er komt een Formule 1-wedstrijd bij. Vanaf volgend seizoen is er een Grand Prix in Las Vegas in de Verenigde Staten. Het circuit van Las Vegas moet nog gebouwd worden. Het wordt 6,12 kilometer lang en coureurs kunnen er een topsnelheid van 340 kilometer per uur halen. Tijdens de Grand Prix moeten ze 50 rondjes rijden.

Las Vegas is een beroemde stad midden in de woestijn. De stad staat bekend om grote casino's en bijzondere hotels. Zo is er bijvoorbeeld een hotel met een ingebouwde achtbaan en een hotel in de vorm van een Egyptische pyramide.