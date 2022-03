Lous was 3 toen ze moest vluchten tijdens de Tweede Wereldoorlog

In Madurodam speelt Rohin de hoofdrol in een toneelstuk over de oorlog.

Samen met andere kinderen van haar school vertelt ze het verhaal van Lous Steenhuis. Lous was een Joods meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd geboren. Ze is inmiddels 81 jaar vertelde haar verhaal over de oorlog zelf op de school van Rohin.

Tijdens de oorlog moest Lous samen met andere kinderen vluchten en onderduiken. Ze was toen nog maar 3 jaar oud. Later werd ze gevonden en naar een concentratiekamp gebracht. Uiteindelijk werd ze bevrijd en was de oorlog voorbij.