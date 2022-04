Hoe is 1 april ontstaan?

1 april, kikker in je bil! Grote kans dat iemand dit vandaag tegen je zegt. Het is namelijk dé dag om grappen te maken. En daar kregen we een vraag over:

Tijdens het Jeugdjournaal in de ochtend beantwoorden we regelmatig vragen van kinderen. Heb jij ook een vraag over het nieuws? Dan kun je via WhatsApp een video sturen naar 06-28167842.

Als je liever niet in beeld wil (of niet mag), dan kun je ook een geschreven vraag appen. Of hier reageren: