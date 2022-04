Nieuwswekker: Sneeuw gevallen + 1 april

Goedemorgen, goed dat je de Nieuwswekker weer leest op deze prachtige dag. Het wordt 25 graden, je zonnebril kan op en er is gratis ijs voor iedereen! Oh nee, het is 1 april. De dag waarop heel veel mensen grappen maken. Het weer is vandaag eigenlijk behoorlijk koud en misschien kun je zelfs een sneeuwpop maken. In de loop van de ochtend valt er nog meer sneeuw en pas vanmiddag kun je af en toe de zon zien.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Op veel plekken heeft het flink gesneeuwd vannacht. Daardoor zijn op de weg meerdere ongelukken gebeurd. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor gladheid en heeft voor een groot deel van het land code geel afgegeven. Maar zo'n laagje sneeuw kan natuurlijk ook leuk zijn. Hoe denk jij over sneeuw? Laat het ons weten.

Sneeuw is altijd leuk. Eens Oneens Verstuur Eens 68.3% Oneens 31.7% Favoriet maken Reageer op de stelling: Sneeuw is altijd leuk.

- Het gaat niet zo goed met Formule 1-coureur Lewis Hamilton. Op Instagram schrijft hij dat hij het "al lange tijd mentaal en emotioneel zwaar" heeft. Ook heeft Hamilton een boodschap voor zijn fans. Hij schrijft dat het "oké is om je te voelen zoals je je voelt" en dat hij iedereen "positiviteit en liefde" stuurt. - De man die in februari urenlang gegijzeld werd in de Apple Store in Amsterdam heeft een heldenspeldje gekregen. De burgemeester van die stad gaf het speldje ook aan vier mensen die zich al die uren verstopten in een kast. De burgemeester schrijft dat de man die gegijzeld werd een moedige heldendaad heeft verricht door weg te rennen. Op de dag na de gijzeling maakten we er deze video over:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Met wie zitten de Nederlandse mannen in de groep op het WK voetbal? Dat wordt vanavond tijdens een loting duidelijk. Het toernooi is aan het einde van het jaar in Qatar. - En het is dus 1 april. Hoe is die dag eigenlijk ontstaan? En wat zijn de 1000 beste grappen ooit? Je ziet het hier:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

En dan nog even dit: Joe Jenkins uit Engeland is 20 jaar en haalt miljoenen views met zijn... piano! Hij bespeelt het instrument echt overal: