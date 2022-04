Sneeuw! Mooie plaatjes, maar ook gladheid op de weg

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Werd jij vanmorgen ook wakker in een winterwonderland? Op veel plekken is best een dikke laag sneeuw gevallen. Tijd voor sneeuwpret dus. Maar de sneeuw zorgt ook voor wat problemen. Zo gleden op meerdere plekken auto's van de weg. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor gladheid en heeft voor een groot deel van het land code geel afgegeven.

CAMJO media

Voor de meesten van jullie is de sneeuw vooral leuk. Dat zien we aan de weerfoto's die we binnenkrijgen. Sommige van jullie stonden extra vroeg op om ervan te genieten.

NOS Jeugdjournaal Melle, Stijn en Femke zagen narcissen in de sneeuw 1 van 5 NOS Jeugdjournaal Nova wilde vanochtend meteen naar buiten 2 van 5 NOS Jeugdjournaal Vera pakte haar sneeuwpop goed in 3 van 5 NOS Jeugdjournaal Mik en Nadé hebben er een (sneeuw-)vriend bij 4 van 5 NOS Jeugdjournaal Jaxson maakte een sneeuwengel 5 van 5

Maar hoe denk jij over de sneeuw? Vind je het fantastisch of heb je er na een week vol lente-weer helemaal geen zin in? Laat het ons weten!