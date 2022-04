Emilia werd uit huis geplaatst toen ze 9 was

Hoe is het om uit huis geplaatst te worden? Emilia van 15 maakte het mee. Toen ze 9 was, mocht ze niet meer bij haar ouders wonen. Emilia herinnert zich die dag nog goed.

Het was een lastige tijd, vertelt Emilia. Maar ze vindt dat ze geluk heeft gehad, omdat ze bij haar tante kon wonen. Veel kinderen die uit huis worden geplaatst, moeten vaak van opvangplek wisselen. O

Slechte hulp

Kinderrechten-organisatie Defence for Children maakt zich daar zorgen over. De hulp voor die kinderen is niet goed genoeg en er moet beter naar de kinderen zelf geluisterd worden, zegt de organisatie. Jeugdrechters gaan er onderzoek naar doen.

Emilia hoopt dat er veel gaat veranderen.