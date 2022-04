Nieuwswekker: Will Smith geen Oscar-lid meer + Ramadan begint

Dit heb je misschien gemist:

- Acteur Will Smith stopt als lid van de Oscar-club. Hij had komiek Chris Rock in zijn gezicht geslagen tijdens de uitreiking van de bekendste filmprijzen: de Oscars. Chris Rock had een grap gemaakt over Jada Smith, de vrouw van Will Smith. En daar was Will Smith woedend over. Hij heeft na de klap wel sorry gezegd. Maar dat was voor veel andere acteurs niet genoeg. De Oscar-organisatie zou Will Smith misschien gaan wegsturen. Maar Will Smith heeft dus niet gewacht tot er een besluit was genomen en is zelf opgestapt als lid van de club.

Eerder maakten we deze video over wat Will Smith deed.