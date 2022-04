Snelweg bij Utrecht afgezet om politie-onderzoek

De snelweg bij Utrecht is al een paar uur afgesloten, omdat de politie er onderzoek doet. Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. Wel is bekend dat er iemand is aangehouden.

Explosieven?

Langs de snelweg staat een auto die wordt onderzocht. De politie heeft er een aantal tassen uitgehaald. In die tassen zat een bundel kabels en een verdacht pakketje. De tassen worden onderzocht door de Explosieven Opruimingsdienst.