Ministers: 'Zet de verwarming 2 graden lager'

In zo'n 200 gebouwen van de overheid gaat de verwarming 2 graden lager. Dat hebben ministers besloten omdat het beter is voor het milieu en er zo minder gas nodig is. Een deel van het gas komt uit Rusland. Dat is duurder geworden en door de oorlog in Oekraïne willen de ministers dat eigenlijk niet meer gebruiken.

Ook thuis?

Om gas en geld te besparen hoopt dat regering dat mensen ook thuis minder gas gaan gebruiken. Het advies aan alle Nederlanders is om overdag de verwarming niet hoger te zetten dan 19 graden en in de nacht niet hoger dan 15 graden. In grote advertenties is het advies vandaag bekend gemaakt.

Hoe zit dat bij jou thuis? Hebben jullie de kachel vaak hoog en mag jij daar over meebepalen? Reageer hieronder op onze stelling: