Ramadan moebarak: moslims vasten deze maand

Misschien doe jij het nu ook wel: vasten. Want de ramadan is begonnen. Deze maand eten en drinken moslims iedere dag niks terwijl de zon op is. Pas als de zon onder is gegaan, mag je weer eten en drinken. Vaak eten mensen dan gezellig met familie en vrienden. Belangrijke maand Tijdens de ramadan proberen moslims extra hun best te doen om te leven als een goede moslim. Bijvoorbeeld door geen verkeerde dingen te zeggen, zoals liegen, roddelen of schelden. En door geen foute dingen te doen, zoals ruziemaken. Ook is het voor moslims belangrijk om tijdens de ramadan om te kijken naar mensen die dat nodig hebben, zoals armen en zieken. De ramadan is ook een tijd om veel te bidden en de koran te lezen, dat is het heilige boek van het islamitische geloof.

Moslims over de hele wereld doen eraan mee. De foto's hieronder zijn bijvoorbeeld gemaakt in Turkije. Daar was een groot gebed in de Hagia Sophia-moskee in Istanboel.

