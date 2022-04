Theehuis van 200.000 kilo rolt naar nieuwe plek

Een bijzondere verhuizing in Ede. Daar is een theehuis van wel 200.000 kilo een stuk opgeschoven. Het huis werd op wielen gezet en na vier uur rijden kwam het aan op de nieuwe bestemming.

Het huis is 186 jaar oud. Omdat het zo oud is, mocht het niet worden gesloopt. Maar op de plek van het huis wilde de gemeente een fietspad maken. Daarom besloten ze het huis te verplaatsen. Een grote klus die ook flink wat geld kost. Maar volgens de gemeente was het toch echt nodig.