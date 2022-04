Vrolijke fontein om 'nagellak-held' Tijn te herdenken

Breda heeft een nieuwe fontein. Daarmee wordt de 6-jarige Tijn herdacht. De jongen werd zes jaar geleden bekend toen hij geld inzamelde met een nagellak-actie. Tijn had de ziekte kanker en overleed daar een half jaar later aan. Met zijn actie haalde hij 2,5 miljoen euro op.

Wat was de actie van Tijn?

Tijdens een goede doelen-actie van Serious Request in 2016 bedacht Tijn een manier om geld in te zamelen. In ruil voor geld lakte hij nagels. Van Armin van Buuren tot minister-president Mark Rutte - heel veel mensen lieten hun nagels lakken en maakten geld over voor het goede doel.

Later verkocht Tijn ook potjes nagellak voor het goede doel. Daarmee haalde hij ook meer dan een miljoen euro op.