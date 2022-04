In Tilburg kunnen gevluchte Oekraïners in een kantoor wonen

In bijna iedere gemeente in Nederland worden plekken vrijgemaakt voor Oekraïners. Duizenden mensen uit Oekraïne zijn naar Nederland gevlucht sinds de oorlog in dat land begon. Ook in Tilburg worden vluchtelingen opgevangen. Ze slapen bijvoorbeeld in een kantoorgebouw dat leegstond. Daar kunnen ze zeker twee jaar blijven wonen.

Plek voor 150

In het kantoorgebouw is plek voor 150 mensen. Daar zijn speciaal badkamers met douches voor gemaakt en meubels neergezet. De mensen in de buurt hebben spullen ingezameld voor de Oekraïners.