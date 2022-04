Nieuwswekker: Modderstromen in Brazilië + Talenten-dag

Goedemorgen! De laatste dag van het weekend alweer: zondag. En de zon, die kan best gaan schijnen vandaag. Maar heel warm wordt het niet. Het wordt ongeveer 8 graden.

NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - In het zuidoosten van Brazilië zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen door modderstromen. De modderstromen ontstonden nadat het dagenlang hard regende. In de deelstaat Rio de Janeiro hebben mensen al lange tijd last van noodweer. Wij maakten daar in februari deze video over:

-In Soest heeft een grote brand gewoed bij een autobedrijf. De brand is inmiddels onder controle, maar er komt nog veel rook bij vrij. Mensen die in de buurt wonen moeten daarom hun ramen en deuren dichthouden. Er waren meerdere brandweerteams nodig om het vuur te bestrijden. Die zijn voorlopig nog bezig met nablussen.

De brandweer probeert het vuur te blussen Caspar Huurdeman Fotografie

Dit is er vandaag in het nieuws: - In Papendal wordt vandaag een talenten-dag gehouden voor paralympische sporters. Dat zijn sporters die een beperking hebben. Op deze dag zoeken coaches nieuw talent voor allerlei sporten. Ook kinderen doen mee en wij zijn erbij. Je ziet het vanavond in het Jeugdjournaal! - Wat zijn de beste nieuwsfoto's, gemaakt door kinderen? Dat wordt vandaag bekendgemaakt bij de uitreiking van de Zilveren Camera Junior. Hier kun je vast een paar kanshebbers bekijken:

Elin en Klara Elin en Klara maakten deze foto tijdens het Holi-feest. 1 van 4 Alessia Alessia fotografeerde een omgewaaide boom. 2 van 4 Antonia White Antonia maakte deze foto tijdens een les Russisch. 3 van 4 Adam Aharram Adam nam zijn camera mee naar het stembureau. 4 van 4

En dan nog even dit: Wist je dat je een heel huis kan verplaatsen? In Ede is het gebeurd en dat was een flinke klus: