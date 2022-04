Luna wil meer aandacht voor goalball

Luna uit het Zeeuwse Goes is helemaal fan van goalball, een sport waarbij je goals moet maken door alleen te luisteren en te voelen. De spelers hebben allemaal een bril op waardoor ze niets zien. In de bal zitten bellen waardoor je die kunt horen aankomen.

De sport is bedacht voor mensen die slechtziend zijn, zoals Luna. Maar volgens haar is de sport voor iedereen leuk.