Wow: In Winterswijk wordt geschaatst

Je hebt het misschien wel gemerkt, het is best koud buiten. In de Gelderse plaats Winterswijk is het zelfs zo koud, dat er geschaatst wordt op natuurijs. En dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar. Mensen van de Winterswijkse ijsvereniging zijn de hele nacht bezig geweest om de schaatsbaan klaar te maken.

We vonden dat we het moesten proberen. ijsmeester Hendrik ten Prooije

Ze spoten steeds een klein laagje water op de skeelerbaan in Winterswijk. Omdat het vannacht koud genoeg was, veranderde dat water in laagjes ijs. Vanmorgen om 07.30 uur waren die laagjes uiteindelijk dik genoeg en kon er dus geschaatst worden.

Dit is zo volstrekt uniek: schaatsen op natuurijs in april. ijsmeester Hendrik ten Prooije