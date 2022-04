Anashya, Aysha en Arathya vertellen over de toeslagen-affaire

Wat is er gebeurd?

De toeslagen-affaire gaat over fouten die gemaakt zijn door de Belastingdienst. Duizenden gezinnen kregen jarenlang geld zodat ze kinderopvang of naschoolse opvang konden betalen. Daar hadden ze recht op.

Maar opeens zei de Belastingdienst dat een boel gezinnen geld moesten terugbetalen. De Belastingdienst beschuldigde de ouders ervan dat ze oneerlijk waren over het bedrag waarop ze recht hadden: dat ze oplichters zouden zijn.

Schulden

Toen moesten veel gezinnen ineens duizenden euro's terugbetalen. Maar ze hadden dat geld helemaal niet én ze hadden ook helemaal niets verkeerd gedaan.

Maar de Belastingdienst geloofde de mensen niet en zei dat ze toch moesten terugbetalen. Veel gezinnen kwamen in armoede terecht. En voor een boel gezinnen werd het steeds erger, omdat ze steeds meer schulden kregen. Soms mochten kinderen zelfs niet meer bij hun ouders wonen.

Extra pijnlijk

Wat het extra pijnlijk maakte, is dat ze niet alle gezinnen op dezelfde manier behandelden. Zo was de Belastingdienst veel strenger voor mensen met een niet-Nederlands-klinkende achternaam. Veel gezinnen kwamen in grote geldproblemen. Dat had nooit mogen gebeuren.

Uiteindelijk ontdekte een groep journalisten, politici en deskundigen dat de ouders er niets aan konden doen en dat de Belastingdienst fouten had gemaakt.

Goedmaken

De regering probeert al jaren om de fouten te herstellen en mensen geld terug te geven, maar dat lukt lang niet altijd. Sommige mensen hebben nog steeds grote problemen.