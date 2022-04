Zijn dit de paralympische sporters van de toekomst?

We hebben er ook een stelling over.

Op deze dag zoeken coaches nieuw talent voor allerlei sporten. Er doen ook 18 kinderen mee. Zij kunnen allerlei sporten proberen om erachter te komen waar ze goed in zijn, en wat ze leuk vinden.

Rolstoelbasketballen, tafeltennissen, zit-volleyballen of snowboarden met een kunstbeen: in sportcentrum Papendal in Arnhem was vandaag een speciale talenten-dag voor paralympische sporters. Dat zijn sporters met een beperking.

Reageer op de stelling: Het is leuk om verschillende sporten te proberen.

Volgens de organisatie is zo'n dag hartstikke belangrijk. De afgelopen jaren zijn door de talenten-dag meer dan 200 paralympische sporters in de topsport gekomen. Veertien daarvan wonnen afgelopen zomer een medaille op de Paralympische Spelen in Tokio.

Het is de bedoeling dat er ook nu weer toekomstige kampioenen worden ontdekt. In de video hierboven zie je ze in actie.