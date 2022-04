Nieuwswekker: Louis van Gaal + Veel muzieknieuws

Goedemorgen! Het is weer maandag: tijd voor een nieuwe week en een nieuwe Nieuwswekker! In dit artikel staat het nieuws van vannacht en vanochtend op een rij. We beginnen natuurlijk weer met... Het weer Trek je regenjas maar aan vandaag, want grote kans dat je nat wordt. Het gaat flink regenen en het wordt tussen de 8 en 10 graden.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Vervelend nieuws over Louis van Gaal. De bondscoach is al jarenlang ernstig ziek. Hij lijdt sinds eind 2020 aan prostaatkanker. Dat heeft hij gisteravond verteld in het televisie-programma Humberto. Van Gaal gaat regelmatig naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen. Hij zegt dat hij in november gewoon naar het WK voetbal kan met het Nederlands elftal.

NOS

- In de Verenigde Staten zijn de Grammy's uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste muziekprijzen van de wereld. Ook Olivia Rodrigo heeft gewonnen. Zij won drie prijzen, onder andere 'Beste Nieuwe Artiest'. De Nederlanders DJ Tiësto en Afrojack waren genomineerd in de categorie 'Beste Danceplaat'. Zij hebben niet gewonnen.

Dit is vandaag in het nieuws: - Op steeds meer plekken in Nederland openen Oekraïense scholen voor kinderen uit Oekraïne. Daar krijgen kinderen les in het Oekraïens van Oekraïense docenten. Wij gaan langs bij een Oekraïense school in Utrecht. Dat zie je vanavond in het Jeugdjournaal. - Het is de eerste maandag van de maand. En dus hoor je straks om 12 uur weer het luchtalarm. Zo wordt getest of het alarm nog werkt. Maar waarom wordt het luchtalarm getest? Je ziet het in de video hieronder:

- Nederlandstalige muziek is hot! In de Spotify Top 10 van afgelopen week staan alleen maar Nederlandstalige artiesten. Vooral Antoon en Kriss Kross Amsterdam staan vaak in de lijst. Antoon staat zelfs met 4 nummers in de Top 10. Wij zijn benieuwd wat jij vindt van Nederlandstalige muziek. Reageer op onze stelling!

Nederlandstalige muziek is de beste muziek.

En dan nog even dit: Zaterdag was het internationale kussengevecht-dag. Over de hele wereld organiseerden mensen kussengevechten.