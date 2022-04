Louis van Gaal is ernstig ziek

Vervelend nieuws over bondscoach Louis van Gaal. De voetbaltrainer lijdt al sinds eind 2020 aan prostaatkanker. Dat heeft hij gisteravond verteld in het televisie-programma Humberto.

Film

Over Louis van Gaal wordt een film gemaakt en daarin is te zien dat hij onderzocht wordt in het ziekenhuis. Zelfs tijdens periodes dat hij als bondscoach met het Nederlands elftal aan het werk was. Dat deed Van Gaal stiekem. Zelfs de spelers wisten niet dat hij ziek is.