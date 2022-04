Nederlandstalige muziek is hot: domineert de hitlijsten

Nederlandstalige muziek is zelfs zo populair dat in de Spotify Top 10 meest beluisterde nummersvan de afgelopen week alléén maar liedjes staan die in het Nederlands gezongen zijn.

Het kan bijna niet anders of je luistert tegenwoordig wel naar Nederlandstalige liedjes. Antoon, Kriss Kross Amsterdam, Meau en nog veel meer artiesten staan allemaal in de hitlijsten.

Vooral Antoon is populair. De Amsterdamse zanger staat vier keer in de Top 10 en zelfs drie keer in de top 3. Het populairste nummer van dit moment is Hallo.