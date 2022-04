Deze twee ga je voortaan vaker zien!

Weet jij wie dit zijn? Nou, nu wel! Want Joanke en Sil zijn de nieuwe verslaggevers van het Jeugdjournaal. Ze gaan je vanaf nu alles vertellen over het nieuws, samen met de andere verslaggevers. Je kunt ze dus best eens tegenkomen in je klas of op straat. Eerst even voorstellen...

Joanke

Joanke is 31 jaar en werkt sinds 2017 bij het Jeugdjournaal. Sommige kinderen hebben haar misschien al een keer gezien in de klas, want Joanke was het afgelopen halfjaar al inval-verslaggever. En nu dus voor 't echie. Meer over Joanke lees je hieronder.