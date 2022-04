Helmond heeft de langste waslijn met sokken ooit! (of toch niet?)

In Helmond hingen mensen het hele weekend sokken aan een waslijn. Ze wilden namelijk het wereldrecord 'langste waslijn met sokken' ooit halen.

Vrijwilligers hadden meer dan 100.000 sokken verzameld om een waslijn van 7.000 meter te vullen. Het huidige record staat op 6.000 meter.

Oeps

Dus ze hadden het makkelijk gehaald, dachten ze. Alleen: er bleek een foutje in de berekeningen te zitten. Dus hadden ze geen waslijn van 7.000 meter maar van 5.750 meter. 250 meter tekort voor een record dus! Toch was het voor de Helmonders een geslaagde dag. Want ze hebben met de actie mensen geholpen die niet veel geld hebben.