Luca en Tiago laten hun Lego-kunst zien in Denemarken

En dat bouwwerk vond het Lego-pretpark in Denemarken zo mooi, dat de broers het mogen laten zien in een speciaal museum.

Het lego-kunstwerk komt in de nieuwe Legoland Gallery te staan. Dit weekend gingen de broers naar Denemarken om het huis te brengen. Ze mochten zelfs over de rode loper en er was Deense pers.

In de Legoland Gallery staan bouwwerken van over de hele wereld. En het kunstwerk van Luca en Tiago staat er nu dus ook tussen, tot het eind van dit jaar.

Lego is bedacht in Denemarken in 1947. De naam Lego komt van de Deense woorden Leg (speel) en Godt (goed). Sinds de uitvinding is het speelgoed razend populair onder kinderen én volwassenen. Er zijn in de hele wereld ook acht pretparken in het thema Lego.