Wart en Luka komen zelf in actie voor het klimaat

Wat kun je zelf doen om klimaatverandering tegen te gaan? Wart (10) en Luka (12) uit Culemborg weten er alles van. Ze wonen in een speciale wijk waar heel veel op het milieu en klimaat gelet wordt. Over bijna alles in hun huizen en buurt is nagedacht hoe het zo min mogelijk energie verbruikt en zo goed mogelijk voor het milieu is.

Het gaat best wel slecht met het klimaat. Vooral met deze eco-wijk bespaar je veel voor het klimaat. Luka

Bijna iedereen in de buurt heeft zonnepanelen. En het is er heel groen. Ze eten ook weinig en ze douchen zo kort. Dat doen ze allemaal om niets te verspillen. Dat is beter voor het klimaat. De jongens vinden niet dat iedereen zoals zij zou moeten wonen, maar alle beetjes helpen, vinden ze.

Er moet echt snel iets gebeuren om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Klimaatonderzoekers zeggen dat in een nieuw rapport. Ze waarschuwen dat als regeringen, bedrijven en ook mensen zelf niets doen, dat de aarde dan nog meer en sneller opwarmt. En dat kan grote gevolgen hebben voor alle mensen op aarde. Dus, zeggen de klimaatwetenschappers, is het heel belangrijk hoe we met z'n allen omgaan met het milieu.

Het klimaat wordt een steeds belangrijker onderwerp voor veel landen. Ook voor Nederland.

Om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, moet iedereen beter zijn best doen. De regering maakte daar afspraken over met andere landen. Om de klimaatdoelen te halen, vraagt de regering of mensen korter willen douchen, de verwarming lager zetten, minder vlees eten, minder spullen kopen en meer zonnepanelen installeren. Ook bedrijven en de regering zelf moeten veel zuiniger zijn.