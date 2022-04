Oekraïense kinderen krijgen Oekraïense les in Nederland

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Vandaag zijn op meerdere plekken in Nederland scholen geopend, voor gevluchte Oekraïense kinderen. Ze krijgen les in hun eigen taal en zitten in de klas met landgenoten. Ook leraren zijn Oekraïens. Wij gingen langs bij een middelbare school in Utrecht die speciaal voor Oekraïense kinderen is. In de klas zitten kinderen van 12 en 13 jaar. Vorige week waren ze hier voor het eerst. Sindsdien leren ze elkaar en Nederland beter kennen. En vandaag beginnen de lessen.

Ik vind het leuk om weer te leren. Ik ben al een maand niet naar school geweest. Vika

De lessen zijn allemaal in het Oekraïens. Zo kunnen ze verdergaan met hun eigen schoolwerk op de manier zoals ze het in Oekraïne ook deden. Naast de lessen wordt er ook gepraat over de oorlog in hun land. De bedoeling is dat ze na de oorlog weer teruggaan naar hun eigen school in Oekraïne.

Het is vreemd om hier al een maand te zijn, terwijl het in mijn land oorlog is. Ik hoop wel dat ik voor de zomer weer terug kan. Vika

Het is nog wel wennen voor de kinderen. Maar tot het weer veilig is in hun land, mogen ze hier blijven. En daar zijn ze heel blij mee.

De school hier is veel kleurrijker dan mijn eigen school. Ik vind deze school wel leuk. Stas