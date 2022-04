Nieuwswekker: Loslopende serval + Trouwen in de oorlog

Goeiemorgen! Wat fijn dat je weer de nieuwswekker leest. Hier vertellen we alles over wat er vannacht is gebeurd en wat er vandaag gaat gebeuren. En we beginnen natuurlijk weer met...

- De Oekraïense president Zelensky is gisteravond op bezoek gegaan in de stad Boetsja. Uit die stad kwamen verschrikkelijke beelden naar buiten, van verwoeste gebouwen en dode mensen die op straat liggen. Zelensky wilde er persoonlijk heen om de bewoners daar te steunen.

- In Hilversum kan je zomaar een serval tegenkomen. Een serval is een katachtige die normaal leeft in tropische graslandschappen in Afrika. Ze kunnen zo'n 18 kilo wegen en bijna een meter lang worden. Deze is ontsnapt uit een huis in Hilversum en is al een week zoek.

Dit gaat er vandaag gebeuren:

- Het zou best kunnen dat jij binnenkort les krijgt van een slager. Over een paar jaar zijn er namelijk te weinig slagers. Dat zegt de school die ze opleidt. Volgens hen willen niet veel jongeren dit beroep worden. Met de lessen op scholen hopen ze meer kinderen enthousiast te maken voor het vak.

- Het is vandaag weer de Nationale Buitenlesdag. Op deze dag krijgen veel kinderen buiten een les rekenen, taal of aardrijkskunde. De organisatie van de dag wil dat meer kinderen bewegen in de buitenlucht. Op de Odradaschool in Alem doen ze dit niet alleen vandaag, maar de hele week! Hoe dat is zie je vanavond in het Jeugdjournaal.

En omdat het vandaag niet zo lekker weer is, hebben we hier ook een stelling over.