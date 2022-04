Kindvraag: Waarom gaap je als je moe bent?

Voor het Jeugdjournaal in de ochtend kregen we een originele vraag van Kira.

Gapen is hartstikke nuttig. Er gebeurt namelijk van alles in je hersenen als je gaapt. In de video hoor je er meer over.

Tijdens het Jeugdjournaal in de ochtend beantwoorden we regelmatig vragen van kinderen. Heb jij ook een vraag over het nieuws? Dan kun je via WhatsApp een video sturen naar 06-28167842.

Als je liever niet in beeld wil (of niet mag), dan kun je ook een geschreven vraag appen. Of hier reageren: