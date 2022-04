Serval (grote wilde kat) al dagen kwijt in Hilversum

Als je in Hilversum loopt kan je haar zomaar tegenkomen: serval Lareina. Het dier is al een week geleden ontsnapt uit het huis van haar eigenaar.

Een serval is een grote kat-achtige. Wie de serval ziet, wordt gevraagd de dierenambulance in te schakelen of de politie te bellen. Het is niet de bedoeling dat iemand zelf het dier probeert te pakken.