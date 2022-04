Het is een regenachtige Buitenlesdag

Op de Sint Odradaschool in het Gelderse dorpje Alem krijgen groep 7 en 8 rekenles op het schoolplein. Met dobbelstenen en hoepels moeten ze moeilijke sommen oplossen.

Op Nationale Buitenlesdag krijgen duizenden Nederlandse kinderen buiten lesjes rekenen, taal of bijvoorbeeld biologie. Alleen is het vandaag wel een beetje een natte lesdag.

De kinderen van de Sint Odradaschool krijgen deze hele week buiten les. En dat vinden ze eigenlijk best leuk.

Het is vandaag een regenachtige dag. In bijna heel Nederland gaat het regenen. Daarom zijn wij benieuwd hoe jij het vindt om in de regen les te krijgen. Reageer op de stelling!