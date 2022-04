Slagers voor de klas: 'Ik kan niet zo goed tegen bloed'

De meeste kinderen in groep 6 van de Dominee Hasperschool in Akkrum zijn niet meteen enthousiast,

Er zijn te weinig slagers en daarom staan er deze week op sommige scholen slagers voor de klas. Ze vertellen over hun vak en hopen dat kinderen daarna ook slager willen worden.

een kind in de klas

Toch is er wel iemand die erover na wil denken.

Nederlanders eten gemiddeld zo'n 38 kilo vlees per jaar. Dat vlees is te koop in de supermarkt en er zijn 1708 slagerijen. De meeste slagers die daar werken zijn tussen de 45 en 75 jaar oud. Als die stoppen met werken zijn er nauwelijks nieuwe slagers.

