Nieuwswekker: Koeman bij Oranje? + Meer prijzengeld voor vrouwen

Hallo! Wat leuk dat je weer de Nieuwswekker leest. Hier lees je over wat je vannacht misschien gemist hebt en wat er vandaag gaat gebeuren. We beginnen natuurlijk weer met... Het weer Het wordt ook vandaag een dag met veel regen. Vooral vanmiddag valt er veel water uit de lucht. Het blijft zo'n 11 tot 13 graden en er staat een harde wind.

Dit heb je misschien gemist: - Dit weekend is de Amstel Gold Race, een grote Nederlandse wielerwedstrijd. Bij die wedstrijd krijgen vrouwen voor het eerst net zoveel prijzengeld als mannen. Vorig jaar kreeg de winnares van de wedstrijd nog 2500 euro. Nu krijgt ze 16.000 euro, net zoveel als de winnaar bij de mannen. Toch is bij veel sporten het verschil nog groot, en krijgen mannen veel meer prijzengeld. Wat vind jij daarvan? Moeten vrouwen in alle sporten evenveel geld krijgen als mannen?

Wat vind jij daarvan? Moeten vrouwen in alle sporten evenveel geld krijgen als mannen?

- Het lijkt erop dat Ronald Koeman na het WK voetbal de opvolger is van bondscoach Louis van Gaal. Van Gaal had al eerder gezegd dat hij na het WK zou stoppen. Vorige week werd bekend dat hij de ziekte prostaatkanker heeft. Ronald Koeman was tussen 2018 en 2020 ook bondscoach van Oranje. Eerder maakten we deze video over de zieke van Gaal:

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Veel mensen willen dat de oorlog in Oekraïne stopt. Izai van 9 is een van hen. Daarom heeft hij een poster gemaakt met daarop een boodschap over de oorlog. De poster heeft hij meer dan 500 keer uitgeprint en door heel Zaandam opgehangen. Vanavond zie je Izai in het Jeugdjournaal.

- In Brussel overleggen politici over de situatie in Oekraïne. Ze praten onder meer over het leveren van meer wapens aan Oekraïne. - Er komt weer een nieuwe Jeugdjournaal-podcast online! Dit keer vertellen Annabelle en Bart je van alles over nep-nieuws. We uploaden dieom 15.00 uur. Je kunt de podcasts luisteren via je telefoon of tablet.

En dan nog even dit: Een opmerkelijke geboorte op een boerderij in Turkije. Daar is een geit geboren zonder haar. De boer is erg verrast en heeft de naakte geit kleertjes gegeven, zodat 'ie niet koud wordt.