Wielrensters krijgen evenveel prijzengeld als mannen

Vorig jaar was het verschil nog groot: toen won de winnares 2500 euro en de winnaar 16.000 euro. Twintig jaar geleden kreeg de winnares zelfs maar 80 euro.

De Amstel Gold Race is een van de grootste wielerwedstrijden van Nederland. De wedstrijd begint in Maastricht en eindigt in Valkenburg. De wedstrijd staat aankomende zondag weer op het programma.