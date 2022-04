Coach Koeman komt terug bij Oranje

Ronald Koeman is vanaf volgend jaar weer de bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de voetbalbond KNVB bekendgemaakt.

Louis van Gaal is nu nog de bondscoach van Oranje. Van Gaal had al eerder gezegd dat hij na het WK in Qatar zou stoppen. Het WK is in november en december van dit jaar. Vorige week vertelde Van Gaal dat hij de ziekte prostaatkanker heeft.

Ronald Koeman was tussen 2018 en 2020 ook bondscoach van Oranje. Het Nederlands elftal was toen lekker bezig en plaatste zich voor het EK. Ook mocht Nederland naar de finale van de Nations League.

FC Barcelona

Koeman stopte in 2020 bij Oranje, omdat hij trainer werd van FC Barcelona. Dat was zijn absolute droomclub. Maar het ging daar niet zo goed. FC Barcelona kreeg grote geldproblemen en sterspeler Lionel Messi ging weg bij de club. Koeman werd in oktober ontslagen.