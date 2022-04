Alle Kinder Surprises uit de winkel na besmettingen

Kinder-chocola-bedrijf Ferrero haalt een heleboel producten uit de winkel. Het gebeurt omdat mensen in verschillende Europese landen ziek werden na het eten van de chocola.

Alle Kinder Surprise-eieren moeten de winkel uit en ook Kinder Schokobons en Kinder Happy Moments worden even niet meer verkocht. Wie ze nog thuis heeft, krijgt het advies om ze vooral niet op te eten.

Salmonella

Het nieuws gaat over de salmonella-bacterie. Daar kun je misselijk van worden en diarree krijgen. Voor zwangere vrouwen, jonge kinderen en ouderen is het echt gevaarlijker. Zij kunnen er ook door overlijden. In Nederland zijn zeker twee kinderen ziek geworden.

Het is niet duidelijk of de besmetting echt door Kinder Surprise-eieren komt, maar in Groot-Brittannië hadden zeker 63 zieke mensen dit soort chocola gegeten. Voor de zekerheid stopt het bedrijf daarom met de verkoop.