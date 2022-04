Nieuwe Jeugdjournaal-podcast over nepnieuws?

Misschien zie jij ze ook wel eens voorbij komen: filmpjes waarvan je niet weet of het nou echt of nep is. Op TikTok bijvoorbeeld, of andere social media. Soms zijn het grappige dingen, maar het kunnen ook serieuze dingen zijn. Over oorlog bijvoorbeeld. Veel kinderen twijfelen wel eens of het echt is wat ze zien.

Soms denk ik: is dit echt of is dit nep? Vooral op TikTok is zeker niet alles echt. Nils

Bart en Annabelle zochten uit hoe je kunt herkennen of filmpjes echt of nep zijn. En waarom maken mensen eigenlijk nepnieuws? Je hoort het allemaal in onze nieuwe podcast!