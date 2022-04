Veel kinderen bang en verdrietig door oorlog

Ook in groep 7 van basisschool Anne Frank in Gorinchem zijn ze veel met het nieuws uit Oekraïne bezig.

De helft van de kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar is bang dat er ook een oorlog in Nederland komt. Dat staat in een onderzoek van Unicef. Nog meer kinderen maken zich zorgen en worden er wel eens verdrietig van.

Volgens deskundigen is het belangrijk dat je over dit soort gevoelens praat. Bijvoorbeeld in de klas, met je ouders of met vrienden.